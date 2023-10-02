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Новости

02 октября, 13:30

Общество

Новости часа: новые инвестпроекты дадут Москве около 4,5 тыс рабочих мест

Новости часа: новые инвестпроекты дадут Москве около 4,5 тыс рабочих мест

Новости часа: Собянин рассказал, как возле станций МЦД создается комфортная среда

Собянин: к концу года благоустроим территории возле 11 станций МЦД

Новости часа: Собянин рассказал о развитии масштабных инвестпроектов в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии масштабных инвестпроектов в Москве

Сергей Собянин поздравил создателей московского метро с Днем метростроителя

Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону – Собянин

Собянин сообщил о полной готовности Москвы к отопительному периоду

Собянин рассказал, как Москва помогает столичным компаниям выходить на экспорт

Москва подготовилась к отопительному сезону – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые инвестпроекты дадут Москве около 4,5 тысячи рабочих мест. Об этом заявил Сергей Собянин.

На проспекте Вернадского обновили дорожное покрытие. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Отопление в Москве могут включить после 9 октября. О возможном включении отопления рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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