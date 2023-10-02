Новости часа: новые инвестпроекты дадут Москве около 4,5 тыс рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые инвестпроекты дадут Москве около 4,5 тысячи рабочих мест. Об этом заявил Сергей Собянин.

На проспекте Вернадского обновили дорожное покрытие. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Отопление в Москве могут включить после 9 октября. О возможном включении отопления рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.