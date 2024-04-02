Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский

В Ховрине построили новый учебный корпус школы № 648. Он откроет двери в 2024/2025 учебном году, там разместят начальные классы и дошкольное отделение. Территорию вокруг школы также благоустроили. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Обновления коснутся и здания детской поликлиники на Флотской улице, в которой завершается реконструкция. Здание 1972 года разобрали до каркаса и собрали заново. Учреждение будет соответствовать всем московским стандартам.

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