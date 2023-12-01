Новости часа: Собянин рассказал об обновлении медоборудования в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве идет вторая волна обновления медицинского оборудования, отметил Сергей Собянин. Градоначальник обратил внимание, что к высоким показателям в системе здравоохранения не получится прийти без должного материального обеспечения.

Валерий Гергиев назначен новым генеральным директором Большого театра. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о его назначении сроком на пять лет.

350 человек эвакуировали с рынка "Садовод" из-за пожара. На месте инцидента работают более 100 спасателей, отметили в МЧС.