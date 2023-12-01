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Новости

Новости

01 декабря, 15:00

Происшествия

Новости часа: Собянин рассказал об обновлении медоборудования в столице

Новости часа: Собянин рассказал об обновлении медоборудования в столице

Собянин: более 1,5 млн кв м площадей для объектов здравоохранения появятся в столице

Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука Театра Эстрады Геннадия Хазанова

Собянин: финал Континентальной лиги дзюдо пройдет в центре самбо в "Лужниках"

Мэр Москвы рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала

Мэр Москвы рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала

Сергей Собянин рассказал о новых проектах для повышения безопасности на МКАД

Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация"

Новости часа: около 120 тыс рабочих мест создадут в рамках столичной программы

Новости часа: каток открыт на главной площади Северного речного вокзала

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве идет вторая волна обновления медицинского оборудования, отметил Сергей Собянин. Градоначальник обратил внимание, что к высоким показателям в системе здравоохранения не получится прийти без должного материального обеспечения.

Валерий Гергиев назначен новым генеральным директором Большого театра. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о его назначении сроком на пять лет.

350 человек эвакуировали с рынка "Садовод" из-за пожара. На месте инцидента работают более 100 спасателей, отметили в МЧС.

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