Сергей Собянин рассказал о весенней уборке в столице

Масштабную уборку провели в Москве к праздникам. О проделанной работе в мессенджере МАХ рассказал Сергей Собянин. Весеннее благоустройство начали в конце марта. В апреле привели в порядок общественные пространства, дворы, обновили детские и спортивные площадки.

Приступили к цветочному оформлению города и запустили фонтаны. К 9 мая появятся клумбы с тюльпанами и виолой. Генеральная весенняя уборка является давней московской традицией. Процесс упростился с появлением современных технологий и новой техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.