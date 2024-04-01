Новости часа: Москва осуществляет 45 видов контроля и надзора в разных сферах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва осуществляет 45 видов контроля и надзора в разных сферах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичи стали почти в три раза чаще поступать на бюджет в ведущие вузы страны. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

Сезон летних веранд начинается в Москве. Всего открылось более 3,7 тысячи летних веранд, из них 1,9 тысячи – в исторических кварталах столицы.