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Новости

Новости

01 апреля, 13:00

Общество

Новости часа: Москва осуществляет 45 видов контроля и надзора в разных сферах

Новости часа: Москва осуществляет 45 видов контроля и надзора в разных сферах

Новости часа: транспортную связку построят на МСД вдоль Каспийской улицы – Собянин

Сергей Собянин рассказал о новых подходах к госконтролю и надзору

Собянин: в Москве начался первый этап добровольного квалификационного экзамена

Собянин: новую связку на МСД вдоль Каспийской улицы достроят в 2026 году

Сергей Собянин: завершаем строительство московского городского вокзала Щербинка

Реконструкцию трех водозаборных узлов планируют провести в этом году

Собянин утвердил план комплексного развития территории нежилой застройки в Черемушках

Собянин рассказал о реконструкции трех водозаборных узлов в ТиНАО

Объем производства стройматериалов в Москве вырос на 6,2% в 2023 году – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва осуществляет 45 видов контроля и надзора в разных сферах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвичи стали почти в три раза чаще поступать на бюджет в ведущие вузы страны. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

Сезон летних веранд начинается в Москве. Всего открылось более 3,7 тысячи летних веранд, из них 1,9 тысячи – в исторических кварталах столицы.

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