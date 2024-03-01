Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Год прошел с момента открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы. Она стала одной из самых востребованных линий подземки. При этом 10% поездок совершают пассажиры, которые до этого не пользовались городским транспортом. Об этом сообщил Сергей Собянин.

БКЛ спроектировали так, чтобы разгрузить Кольцевую и центральные участки радиальных линий московского метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.