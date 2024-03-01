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01 марта, 14:15

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Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Новости часа: стартовал прием заявок на новый поток программы "Академия инноваторов"

Собянин рассказал о модернизации крупнейшего детского стационара Москвы

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Собянин: в Мосавиацентре появились уникальные машины для ремонта вертолетов

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Новости часа: более 340 млн поездок совершили по Большой кольцевой линии метро за год

Собянин: начинаем прием заявок на новый поток программы "Академия инноваторов"

Собянин: за год на БКЛ совершили 340 млн поездок

Год прошел с момента открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы. Она стала одной из самых востребованных линий подземки. При этом 10% поездок совершают пассажиры, которые до этого не пользовались городским транспортом. Об этом сообщил Сергей Собянин.

БКЛ спроектировали так, чтобы разгрузить Кольцевую и центральные участки радиальных линий московского метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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