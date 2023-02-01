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01 февраля, 19:45

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Сергей Собянин рассказал о строительстве московского метро в 2022 году

Сергей Собянин рассказал о строительстве московского метро в 2022 году

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В Москве с 2011 года открыты 69 станций метро и 11 электродепо. Благодаря развитию метро миллионы жителей стали экономить в пути до двух часов ежедневно, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, в 2022 году выполнен огромный объем работ. Так, на трех участках БКЛ состоялись технические пуски. На Солнцевской линии метро закончили прокладывать тоннели до аэропорта Внуково, а на Троицкой линии возвели сооружение тоннелей на участке от станций "Новаторская" до "Бачуринская".

В 2023 году у метростроевцев не менее масштабные планы. Среди них – завершить работы на участке Люблинско-Дмитровской линии, в который входят станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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