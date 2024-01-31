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31 января, 17:15

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В Москве расширили возможности проекта "Цифровая реанимация"

В Москве расширили возможности проекта "Цифровая реанимация"

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В Москве расширились возможности проекта "Цифровая реанимация" по переводу в электронный оборот ключевых данных отделений реанимации ведущих клиник столицы и повышения эффективности спасения людей. Об этом рассказал главный внештатный специалист Москвы по анестезиологии-реаниматологии, директор ММКЦ "Коммунарка" Денис Проценко.

По его словам, с мониторов, аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов данные сразу попадают в эту цифровую реанимацию, которая является частью ЕМИАС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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