В Москве расширили возможности проекта "Цифровая реанимация"

В Москве расширились возможности проекта "Цифровая реанимация" по переводу в электронный оборот ключевых данных отделений реанимации ведущих клиник столицы и повышения эффективности спасения людей. Об этом рассказал главный внештатный специалист Москвы по анестезиологии-реаниматологии, директор ММКЦ "Коммунарка" Денис Проценко.

По его словам, с мониторов, аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов данные сразу попадают в эту цифровую реанимацию, которая является частью ЕМИАС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.