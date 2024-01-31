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31 января, 16:30

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Детей весом от 500 граммов выхаживают в перинатальном центре "Коммунарки"

Детей весом от 500 граммов выхаживают в перинатальном центре "Коммунарки"

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В перинатальных центрах Москвы стало возможным выхаживание детей, родившихся раньше срока с массой от 500 граммов. Об этом сообщил главный внештатный специалист Москвы по анестезиологии-реаниматологии, директор ММКЦ "Коммунарка" Денис Проценко.

Кроме того, Проценко рассказал, что будущие роженицы могут попасть в перинатальный центр "Коммунарки" двумя способами: или беременную направляет одна из прикрепленных к медучреждению женских консультаций, или ее привозят на скорой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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