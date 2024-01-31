Детей весом от 500 граммов выхаживают в перинатальном центре "Коммунарки"

В перинатальных центрах Москвы стало возможным выхаживание детей, родившихся раньше срока с массой от 500 граммов. Об этом сообщил главный внештатный специалист Москвы по анестезиологии-реаниматологии, директор ММКЦ "Коммунарка" Денис Проценко.

Кроме того, Проценко рассказал, что будущие роженицы могут попасть в перинатальный центр "Коммунарки" двумя способами: или беременную направляет одна из прикрепленных к медучреждению женских консультаций, или ее привозят на скорой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.