Врачи неотложной медицинской помощи в Москве теперь могут выписывать рецепты и больничные

Возможности неотложной медицинской помощи в Москве значительно расширились. Врачи бригад теперь могут выписывать рецепты, оформлять электронные больничные листы и проводить диагностику с помощью портативного оборудования, включая аппараты ЭКГ и небулайзеры.

В Едином городском диспетчерском центре, который обрабатывает до 15 тысяч вызовов в сутки, специалистам помогает искусственный интеллект, определяющий срочность вызова за минуту. При этом пациенты могут обратиться к дежурному врачу в любую поликлинику без прикрепления.

