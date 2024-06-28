Столичные врачи выявили донора с необычным фенотипом крови

Более 100 тысяч человек ежегодно сдают донорскую кровь в столичных клиниках. Есть доноры с редкими сочетаниями группы и резус-фактора. И в этот реестр попал еще один москвич, чью кровь на данный момент изучают специалисты.

Как отметили врачи, при переливании вариант резус-фактора донора и пациента должны максимально совпасть. Известно, что при специальных условиях доктора могут сохранить редкие дозы на 10 лет, для этого компоненты крови замораживают до 80 градусов мороза.

Кроме того, в столице хранится самая редкая кровь в России – это нулевая, которая не содержит антигенов системы резус-фактора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.