В России разработали компьютерную программу для диагностики шизофрении по МРТ

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Ученые из Курчатовского института разработали программу-классификатор, которая способна с точностью до 85% диагностировать шизофрению по МРТ мозга пациента. Об этом сообщает газета "Известия".

Работа осуществляется совместно со специалистами клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева. С помощью классификатора ученые смогли определить в мозге восемь регионов, изменения в которых в большинстве случаев сигнализируют о психических отклонениях.

"Наш проект приближает нас к пониманию изменений, происходящих в мозге при шизофрении. Он способствует выявлению нейрофизиологических факторов, приводящих к развитию заболевания, помогает выявить людей, нуждающихся в специализированной медицинской помощи", – пояснил научный сотрудник Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Сергей Карташов.

Разработчики программы уверены, что она окажет специалистам помощь в случаях, когда врачи-психиатры сталкиваются с трудностями при постановке точного диагноза. Программа также окажет помощь, когда человек не может обратиться к медикам.

Ранее в РФ создали тест-систему мутаций опухоли для терапии рака. Панель может определять мутации новообразований при раке молочной железы, легкого и яичников. При ее разработке ученые сотрудничали со специалистами онкологических центров Новосибирска.

