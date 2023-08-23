07:15Общество
Порядок отпуска рецептурных лекарств изменится в России с 1 сентября
В столичных аптеках начался ажиотаж. Дело в том, что с 1 сентября почти 70% лекарств нельзя будет купить без специального бланка от врача.
Если фармацевты захотят продать лекарство без назначения врача, то аптеке грозит штраф. Но не исключено, что статус некоторых препаратов пересмотрят и сделают их безрецептурными, говорят эксперты.
Каких препаратов не коснутся изменения? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.