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07:15

Общество

Порядок отпуска рецептурных лекарств изменится в России с 1 сентября

Порядок отпуска рецептурных лекарств изменится в России с 1 сентября

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В столичных аптеках начался ажиотаж. Дело в том, что с 1 сентября почти 70% лекарств нельзя будет купить без специального бланка от врача.

Если фармацевты захотят продать лекарство без назначения врача, то аптеке грозит штраф. Но не исключено, что статус некоторых препаратов пересмотрят и сделают их безрецептурными, говорят эксперты.

Каких препаратов не коснутся изменения? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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