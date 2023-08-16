Павильоны "Здоровая Москва" приняли более 175 тысяч горожан за три месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За три месяца работы более 175 тысяч горожан прошли комплексную диагностику в павильонах "Здоровая Москва". Специалисты провели свыше 2,9 миллиона исследований, в том числе более 712 тысяч лабораторных анализов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Обследование в павильоне помогает вовремя обнаружить риски развития сердечно-сосудистых патологий, заболеваний дыхательной и эндокринной систем и прочих нарушений.

Если во время диагностики специалисты обнаружат отклонения, то пациента направят на допобследования или консультации узких специалистов в московских медорганизациях, поделилась глава центра медицинской профилактики столичного департамента здравоохранения Татьяна Елагина.

"Такой подход позволяет составить более полное представление о состоянии здоровья пациента и грамотно выстроить его маршрутизацию", – добавила она.

По словам Елагиной, павильоны "Здоровая Москва" каждый год привлекают большое количество москвичей, которые осознают важность регулярной проверки организма в качестве заботы о своем здоровом будущем.

"Многие заболевания могут никак не проявлять себя на ранней стадии, но именно на данном этапе они хорошо поддаются лечению", – отметила Татьяна Елагина.

Она сообщила, что программа обследования подбирается для каждого пациента, исходя из его личного и семейного анамнеза, наличия вредных привычек и других факторов.

В павильонах работают квалифицированные специалисты столичных поликлиник, которые имеют в распоряжении современное диагностическое оборудование. В целом обследование займет около часа. При этом для того, чтобы пройти его, не требуется предварительная запись.

В расширенную программы "Здоровой Москвы" входит более 11 исследований, направленных на выявление рисков развития на ранних стадиях различных заболеваний, к примеру, сахарного диабета, сердечно-сосудистых патологий и прочих.

Павильоны работают с 08:00 до 20:00 без выходных и перерывов. Их можно найти в парках и скверах города. Внутри созданы все необходимые комфортные условия для пациентов, в том числе кондиционеры и кулеры с водой.

Перед обследованием пациенту нужно будет заполнить специальную анкету. Это можно сделать как в самом павильоне, так и заранее в режиме онлайн в электронной медкарте.

Проверить бесплатно свое здоровье в павильонах "Здоровая Москва" могут все совершеннолетние горожане. Для этого нужны только московский полис ОМС и паспорт. Москвичи, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут также пройти дополнительные исследования.

Найти ближайший павильон и ознакомиться с полным списком исследований можно на сайте столичного департамента здравоохранения.

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