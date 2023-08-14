Гастроэнтерологическое и травматологическое отделения открылись в ДГКБ имени Башляевой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гастроэнтерологическое и травматологическое отделения заработали после ремонта и модернизации в детской городской клинической больнице (ДГКБ) имени Башляевой, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В гастроэнтерологическом отделении организовали комфортные условия для юных пациентов в маломестных палатах, в том числе с возможностью размещения с одним из родителей. Главный врач ДГКБ Исмаил Османов поделился, что это отделение является одним из ведущих не только в столице, но и во всей России.

По его словам, в больнице проходят лечение ребята со всей страны. Медики учреждения помогают детям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в том числе пациентам с редкими и тяжелыми прогрессирующими недугами.

"Основное направление деятельности отделения – оказание специализированной помощи пациентам с различной гастроэнтерологической патологией с применением современных методов диагностики и лечения, позволяющих своевременно, на ранних стадиях выявлять заболевания и проводить качественное лечение", – рассказал Османов.

В отделении можно получить лечение ультразвуковыми аппаратами экспертного класса. Также там осуществляется биоимпедансометрия (метод быстрой диагностики состава тела человека). Врачи изучают количество жира и жидкости в организме, мышечную и костную массу, метаболизм.

Вместе с этим отделение оснащено приборами для проведения денситометрии – современного неинвазивного метода диагностики остеопороза, фиброскан для осуществления эластометрии печени и поджелудочной железы – неинвазивного метода диагностики степени фиброза и жирового гепатоза, стеатоза печени.

На базе этого отделения есть специальный центр для детей с целиакией. Там ребят обследуют для оценки наличия и степени выраженности дефицитных состояний. Среди них – развернутый биохимический анализ крови, исследование ферростатуса, липидограмма, иммунологические исследования, определение параметров тиреоидного профиля.

Медучреждение может также провести эндоскопическое исследование под наркозом, в состоянии медикаментозного сна. С помощью него ребенок не будет чувствовать дискомфорт, а специалист в итоге получает данные о слизистой желудочно-кишечного тракта.

После модернизации в стационаре открылось отделение травматологии и ортопедии, которое работает еще с 1984 года. Там ребята могут получить экстренную и плановую травматологическую и ортопедическую помощь. Оснащение качественной аппаратурой позволяет оказывать медицинскую поддержку, в том числе высокотехнологичную.

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