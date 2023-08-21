Собянин сообщил об открытии еще трех поликлиник после капремонта

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Детскую поликлинику № 132 в Ново-Переделкине, филиал № 3 диагностического центра № 5 в Бибиреве и детско-взрослую поликлинику в Северном Бутове открыли после капитального ремонта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Поликлиники работают по новому московскому стандарту. Теперь это современные здания с продуманным расположением кабинетов и комфортными условиями", – написал мэр.

Он отметил, что во всех медучреждениях установили новое оборудование, в том числе рентгеновские аппараты, офтальмологическое оборудование, аппараты УЗИ и другое. Суммарно три поликлиники могут теперь обслуживать больше 82 тысяч пациентов.

В начале августа после реконструкции открылась детская поликлиника на Мосфильмовской улице в Раменках. Получать медицинскцю помощь там смогут порядка 14 тысяч детей.

За неделю до этого в городе заработали еще шесть реконструированных поликлиник. Среди них в том числе филиал № 3 ДГП № 30 в районе Фили-Давыдково, филиал № 5 городской поликлиники № 12 в Марьиной Роще, филиал № 2 ДГП № 42 в Ясеневе и другие.



Сергей Собянин объявил об открытии детской поликлиники в Раменках после реконструкции