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Новости

21 ноября, 07:45

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Комплексная модернизация больницы № 15 им Филатова продолжается в Вешняках

Комплексная модернизация больницы № 15 им Филатова продолжается в Вешняках

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Новости часа: мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации больницы № 15 им Филатова

Мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации больницы № 15 им Филатова

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В Вешняках продолжается капитальный ремонт основных корпусов больницы № 15 имени Филатова. После завершения работ клиника будет принимать до 100 тысяч пациентов в год.

Следующей осенью планируют завершить реконструкцию терапевтического корпуса № 4. Там разместят ключевые отделения больницы, в том числе реанимацию и палаты интенсивной терапии. С другим корпусами здание объединит подземный переход.

Также началось обновление родильного дома, а в дальнейшем планируют отремонтировать консультативно-диагностический центр. В прошлом году на территории больницы был открыт новый флагманский центр экстренной медицинской помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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