В Москве спасли жизнь мужчине с тяжелым поражением печени. Пациент прошел все этапы пересадки органа за три месяца. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Болезнь спровоцировали нарушение липидного обмена и избыточный вес. По словам врачей, терапевтические методы и иная помощь, кроме пересадки, не помогли бы спасти жизнь мужчины.

Сейчас пациент восстановился и вернулся к работе. Он продолжает находиться под наблюдением врачей.