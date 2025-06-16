ИИ проанализировал почти миллион маммограмм по ОМС в Москве

В Москве искусственный интеллект за два года обработал около миллиона маммографических исследований, проведенных по полисам ОМС. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что все взрослые поликлиники столицы оснащены современными маммографами по новому стандарту.

За четыре года количество исследований увеличилось более чем в два раза. Доля выявления рака молочной железы на ранних стадиях достигла 80%. По словам специалистов, один из этапов чтения снимков теперь может проводить ИИ – он официально допущен к применению в системе здравоохранения России.

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