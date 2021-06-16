Юристы назвали обоснованным решение об обязательной вакцинации в сфере услуг

Юрист Анатолий Кучерена прокомментировал обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в столице.

"Прежде всего главный санитарный врач Москвы либо иного субъекта РФ должен руководствоваться федеральным законом, по-моему 99 года "О санитарном благополучии населения", и те решения, которые принимаются сегодня главным санитарным врачом Москвы – это никак не противоречит этому закону, потому что прежде всего речь идет о пандемии, о вирусе", – сказал Кучерена.

Он также отметил, что для того, чтобы сберечь здоровье людей, главный санитарный врач как раз обязан принимать меры, которые направлены на благополучие населения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.