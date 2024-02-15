Новости часа: цифровизация онколабораторий в Москве позволит быстрее ставить диагнозы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Врачи смогут быстрее ставить диагнозы благодаря цифровизации онколабораторий. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Аэропорты Москвы работают штатно на фоне снегопада. Об этом сообщили в Росавиации.

Трамваи не будут ходить по Большой Черемушкинской улице 17–18 февраля. Об этом предупредили в Дептрансе Москвы.