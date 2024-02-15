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Новости

Новости

15 февраля, 15:00

Технологии

Новости часа: цифровизация онколабораторий в Москве позволит быстрее ставить диагнозы

Новости часа: цифровизация онколабораторий в Москве позволит быстрее ставить диагнозы

"Актуальный репортаж": специалисты столичных онколабораторий перешли на анализ изображений

Данные электронных медкарт москвичей теперь доступны онлайн

Новости часа: медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России

Всероссийский научно-практический форум проходит в НИИ неотложной детской хирургии

Собянин: Москва откроет бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов

"Мой район. Новости": Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 15 февраля

Столичным врачам удалось сократить время постановки диагноза с помощью ИИ

Взрослую поликлинику на 750 посещений в смену построят в Троицке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Врачи смогут быстрее ставить диагнозы благодаря цифровизации онколабораторий. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Аэропорты Москвы работают штатно на фоне снегопада. Об этом сообщили в Росавиации.

Трамваи не будут ходить по Большой Черемушкинской улице 17–18 февраля. Об этом предупредили в Дептрансе Москвы.

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