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14 октября, 17:55

Общество

Главный онколог Минздрава РФ Каприн рассказал о методах быстрой реабилитации пациентов

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Гендиректор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава РФ, академик РАН и РАО Андрей Каприн заявил, что новейшие направления малоинвазивной хирургии и реабилитации в онкологии позволяют отпускать пациентов домой уже через 2–3 дня после сложнейших операций.

Речь идет о таких операциях, как резекция желудка и пластика пищевода. Также столичные врачи уже могут лечить рак щитовидной железы без хирургического вмешательства, подчеркнул Каприн.

Большое интервью с Андреем Каприным выйдет в понедельник, 14 октября, в эфире телеканала Москва 24.

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медицинаобществовидеоАлина Гилева
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