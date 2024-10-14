Главный онколог Минздрава РФ Каприн рассказал о методах быстрой реабилитации пациентов

Гендиректор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава РФ, академик РАН и РАО Андрей Каприн заявил, что новейшие направления малоинвазивной хирургии и реабилитации в онкологии позволяют отпускать пациентов домой уже через 2–3 дня после сложнейших операций.

Речь идет о таких операциях, как резекция желудка и пластика пищевода. Также столичные врачи уже могут лечить рак щитовидной железы без хирургического вмешательства, подчеркнул Каприн.

Большое интервью с Андреем Каприным выйдет в понедельник, 14 октября, в эфире телеканала Москва 24.