Главный онколог Минздрава РФ Каприн рассказал о доставке препарата к раковым клеткам

Гендиректор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава РФ, академик РАН и РАО Андрей Каприн рассказал о методах доставки нужного препарата к пораженным клеткам.

По его словам, российские эндоваскулярные хирурги разработали специальный интродьюсер, позволяющий подойти к опухоли в печени. Его внедряют в крупный сосуд, чтобы орган получал питание и кровоснабжение.

Большое интервью с Андреем Каприным выйдет в понедельник, 14 октября, в эфире телеканала Москва 24.