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14 октября, 16:45

Общество

Главный онколог Минздрава РФ Каприн рассказал о доставке препарата к раковым клеткам

Главный онколог Минздрава РФ Каприн рассказал о доставке препарата к раковым клеткам

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Гендиректор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава РФ, академик РАН и РАО Андрей Каприн рассказал о методах доставки нужного препарата к пораженным клеткам.

По его словам, российские эндоваскулярные хирурги разработали специальный интродьюсер, позволяющий подойти к опухоли в печени. Его внедряют в крупный сосуд, чтобы орган получал питание и кровоснабжение.

Большое интервью с Андреем Каприным выйдет в понедельник, 14 октября, в эфире телеканала Москва 24.

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