Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал о новых методиках лечения рака

Гендиректор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава РФ, академик РАН и РАО Андрей Каприн рассказал о новых методиках лечения рака. По его словам, при сложных случаях лечения применяется комбинированное или комплексное лечение. Комбинированное лечение включает в себя сочетание двух методов, таких как хирургия и лекарственная терапия, или лучевая терапия и лекарственная терапия. Комплексное лечение объединяет все три вида терапии.

Каприн также отметил, что в городе Обнинске была построена первая атомная станция. Это позволило разработать и внедрить такие инновационные методы лечения, как "йод-125" для терапии рака щитовидной железы и "самарий-53" для обезболивания костных метастазов.

Большое интервью с Андреем Каприным выйдет в понедельник, 14 октября, в эфире телеканала Москва 24.