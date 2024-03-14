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14 марта, 15:15

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Детские эндоскопические центры начали работу в Москве

Детские эндоскопические центры начали работу в Москве

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В Москве начали работу детские эндоскопические центры, в которых врачи могут выявлять заболевания желудочно-кишечного тракта. Это пилотный проект, который запустили в двух крупных стационарах – в Морозовской и детской клинической больнице имени Башляевой.

Один из центров осмотрела заммэра Анастасия Ракова. Как уточнила заммэра, эндоскопические центры оснащены высокоточным оборудованием. Оно помогает выявить заболевание на ранней стадии и при этом сделать исследование в короткий срок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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