Первую в мире генно-инженерную вакцину от аллергии на березу разработали в России

В России завершается разработка первой в мире генно-инженерной вакцины против аллергии на березовую пыльцу. Препарат "Аллергард", созданный Федеральным медико-биологическим агентством, проходит третий этап клинических испытаний и обещает стать эффективным решением для миллионов аллергиков.

Для достижения устойчивого эффекта потребуется всего 3-5 инъекций, которые формируют системный иммунитет без риска обострения аллергии. Терапия проводится в два этапа и не совмещается с сезоном цветения. Ожидается, что вакцина поступит в массовое использование во второй половине 2026 года после завершения всех необходимых исследований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.