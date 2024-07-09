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09 июля, 13:30

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Седьмой поток "Школы профессионального роста" завершился в Москве

Седьмой поток "Школы профессионального роста" завершился в Москве

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25 выпускников медицинских вузов и ординатуры 9 июля завершили обучение на седьмом потоке "Школы профессионального роста". Повышение квалификации медики проходили в Кадровом центре департамента здравоохранения. В течение полугода они углубленно изучали теорию и проходили практику, в том числе в городских больницах и поликлиниках.

По итогам обучения все, кто прошел итоговую аттестацию, гарантированно получат работу в медицинских учреждениях города на два года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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