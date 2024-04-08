Два пилотных центра ментального здоровья откроют в Москве

Два пилотных центра ментального здоровья откроют в столице в ближайшие месяцы. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В них пациенты смогут пройти полную современную диагностику и лечение в случае переживания стрессовых ситуаций и диагностирования посттравматического синдрома (ПТСР). Также обратившихся за помощью будут консультировать психологи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

