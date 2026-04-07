Процедуру ЭКО по полису ОМС планируют пройти почти 12 тыс москвичек

В 2026 году процедуру ЭКО по полису ОМС планируют пройти почти 12 тысяч москвичек, что на 2 тысячи больше, чем годом ранее. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новый стандарт помощи начал полноценно действовать в Москве в 2025 году. Он включает полный цикл услуг – от консультаций и обследований до сопровождения во время беременности. На сегодняшний день ЭКО бесплатно проводят 25 московских клиник. Претендентами на проведение процедуры могут стать пары с бесплодием, женщины с генетическими патологиями, а также не имеющие постоянного партнера.

