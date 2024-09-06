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06 сентября, 07:15

Общество

Вакцинация против гриппа стартовала в Москве

Вакцинация против гриппа стартовала в Москве

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В Москве стартовала масштабная вакцинация против гриппа. Традиционно подъем заболеваемости ожидается в конце ноября, поэтому важно сформировать иммунитет заранее. Прививку можно поставить не только в городских поликлиниках, но и в мобильных пунктах вакцинации.

На данный момент в столице ежедневно работают 18 мобильных пунктов вакцинации, они расположены у станций метро, МЦК и железнодорожных платформ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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