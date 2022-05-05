Врачи рассказали о новинках проекта "Здоровая Москва" в парках в 2022 году

Павильоны "Здоровая Москва" будут доступны для москвичей в столичных парках с 11 мая, заявил замруководителя департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин.

"Они будут работать с 08:00 до 20:00. Всего павильонов откроется в городе 46", – отметил он.

В новом сезоне акцент сделают на лечении постковидного синдрома. Пациенты, переболевшие коронавирусом, смогут пройти тщательное обследование и сдать дополнительные анализы. В частности, можно будет определить концентрацию Д-димера в крови для выявления риска тромбозов. Внимание уделят и психологическому состоянию.

Павильоны будут работать с мая по сентябрь включительно, в дальнейшем все будет зависеть от погоды. В 2021 году в рамках проекта "Здоровая Москва" обследование прошли почти 280 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.