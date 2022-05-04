"Доктор 24": снижаем уровень сахара в крови

Для защиты от диабета необходимо регулярно заниматься физическими нагрузками и проверять уровень глюкозы, отмечают специалисты. При этом есть ряд продуктов, которые могут снизить уровень сахара в крови.

Подробнее об этом в программе телеканала "Москва 24" рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

