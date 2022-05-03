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Москва 24

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Общество

16:24

Москвичей предупредили о резком похолодании

обществопогода

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В среду, 4 мая, в Москве ожидается резкое похолодание. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, 4 мая температура воздуха опустится до +7…+10 градусов днем.

При этом Тишковец добавил, что во вторник, 3 мая, температура воздуха в столице вернулась в норму.

"В столице на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров к 15:00 показали +17.6, в центре города на Балчуге +18.7, что соответствует многолетней норме мая. На юге Подмосковья местами воздух прогрелся до +19.2", – говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей и гостей Москвы о порывистом ветре до 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 21:00 3 мая.

До этого Тишковец рассказал, какая погода ждет москвичей в День Победы, 9 мая. По его словам, в столице будет облачно с прояснениями. В дневные часы потеплеет до 12–14 градусов, что на 4–5 градусов ниже климатической нормы для данного дня.

Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

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