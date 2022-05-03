В ДНР сообщили об эвакуации почти 150 человек из Мариуполя за сутки

В штабе обороны ДНР сообщили, что почти 150 человек эвакуированы за сутки из Мариуполя.

СК организовал проверку после гибели трех человек в результате пожара в жилом доме в Мытищах.

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро от "Дубровки" до "Волжской" откроют 4 мая.

