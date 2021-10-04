В ГУМе заработал центр вакцинации от COVID-19 с увеличенной пропускной способностью. Теперь пункт может принимать до 5 тысяч человек в день.

Его закрывали, потому что там было много посетителей. Теперь центр стал намного просторнее и может принять всех желающих сделать прививку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.