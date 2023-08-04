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Общество

Обновленные вакцины против коронавируса появятся в РФ осенью

Обновленные вакцины против коронавируса появятся в РФ осенью

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В России осенью появятся обновленные вакцины против коронавируса. О препаратах с актуальным штаммом рассказали в Минздраве. Речь идет о вакцинах "Спутник V" и "Спутник лайт", а также о двух детских вакцинах для разных возрастных категорий.

В конце июля в министерстве предложили перейти от массовой вакцинации от коронавируса к иммунизации людей из групп риска. Такое решение объяснили стабилизацией эпидемической ситуации, а также формированием высокого уровня коллективного иммунитета.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
медицинаобществовидеоАнастасия Бородина
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