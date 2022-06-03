Горожанам рассказали, как еще быстрее пройти обследования в павильонах "Здоровая Москва"

В Депздраве поделились лайфхаком, как еще быстрее пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва". В ведомстве проанализировали работу точек и пришли к выводу, что больше всего посетителей приходит утром сразу после открытия, а в выходные – за несколько часов до закрытия.

Чтобы наиболее комфортно проверить свое здоровье, москвичам рекомендуют планировать посещение в будние дни после обеда. Скрининг, как правило, длится около часа.

Расширенная программа обследований включает в себя минимум 11 исследований, которые помогут обнаружить сахарный диабет, заболевания сердца, сосудов, легких и другие. Есть дополнительные анализы для москвичей переболевших ковидом, но нужно, чтобы с момента болезни прошло не менее двух месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.