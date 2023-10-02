Обновленная вакцина "Спутник V" поступит в медучреждения в декабре

Медучреждения должны получить обновленную вакцину "Спутник V" в декабре. Об этом рассказал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее в пресс-службе столичного департамента здравоохранения заявили, что в связи с отменой пандемии коронавируса произошло снижение спроса на прививки, поэтому передача вакцин от СOVID-19 частным клиникам Москвы стала неактуальной. Там уточнили, что сделать бесплатную прививку против коронавируса можно в пунктах вакцинации в городских поликлиниках и в ГУМе.