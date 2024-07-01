Более 200 врачей повысили квалификацию в кадровом центре Депздрава Москвы

Больше 200 медицинских работников повысили квалификацию в кадровом центре столичного Депздрава. Каждый месяц для врачей и других специалистов появляются новые возможности обучения.

Сотрудники могут пройти бесплатные открытые тренинги по 13 направлениям и отработать навыки на уникальном оборудовании: им доступны виртуальные манекены, роботы-симуляторы, фантомы и тренажеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

