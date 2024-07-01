Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 12:15

Город

Более 200 врачей повысили квалификацию в кадровом центре Депздрава Москвы

Более 200 врачей повысили квалификацию в кадровом центре Депздрава Москвы

"Мой район. Новости": первые центры ментального здоровья открылись в Москве

Лестницу Боткинской больницы восстановили по чертежам XX века

Строительство детско-взрослой поликлиники завершат в ТиНАО в 2024 году

Сергей Собянин сообщил о скором открытии новой поликлиники в Филимонковском районе

Новости часа: Собянин сообщил о выпуске из школ Москвы более 67 тысяч 11-классников

Два новых медицинских сервиса искусственного интеллекта запущены в Москве

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового корпуса школы № 629 в День знаний

Столичные врачи выявили донора с необычным фенотипом крови

Столичные медики обнаружили у москвича редкую кровь во время донорской акции

Больше 200 медицинских работников повысили квалификацию в кадровом центре столичного Депздрава. Каждый месяц для врачей и других специалистов появляются новые возможности обучения.

Сотрудники могут пройти бесплатные открытые тренинги по 13 направлениям и отработать навыки на уникальном оборудовании: им доступны виртуальные манекены, роботы-симуляторы, фантомы и тренажеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоСтанислав КуликАлена СубботаЕвгения Мирошкина
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика