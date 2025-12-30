В Зарядье открылась выставка "Кукольный дом. Традиции театральных представлений". Она проходит в музее "Старый Английский двор" и погружает гостей в атмосферу сказок и чудес.

Рядом с русским Петрушкой, представленным на выставке, можно увидеть его "собратьев" из Великобритании, Италии, Румынии, Германии и других стран. В экспозицию также вошли марионетки и куклы для чревовещания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

