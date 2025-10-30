Форма поиска по сайту

30 октября

Культура

Показ авторских костюмов из хлопка прошел в честь дня рождения Музея Востока

Показ авторских костюмов из хлопка прошел в честь дня рождения Музея Востока

В честь дня рождения Музея Востока состоялся показ авторских костюмов из хлопка, созданных студентами колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже.

Работы отбирали при помощи голосования. Теперь они стали частью экспозиции "Белое золото. Хлопок в искусстве советского Востока", которая проходит в музее. На выставке также можно увидеть яркие плакаты, картины и изделия с традиционной вышивкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

