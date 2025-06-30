В России могут запретить показ фильмов без прокатного удостоверения

В России могут запретить демонстрацию фильмов без прокатного удостоверения. В настоящее время в онлайн-кинотеатрах около 90% такого контента.

Госдума уже приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Он ужесточает правила выдачи прокатных удостоверений, отказывая в них фильмам, пропагандирующим отрицание или дискредитацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

При этом получать удостоверение должны будут не только онлайн-платформы, но и производители, прокатчики, демонстраторы и лицензиаты кинопродукции. Представители индустрии выразили опасение, что система контроля, созданная ранее, не выдержит современных объемов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.