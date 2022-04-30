Фестиваль "Московская весна" продлится до 10 мая

В столице стартовал фестиваль "Московская весна". Он будет идти все праздники – до 10 мая. Организаторы сообщают, что на площадках фестиваля будут устраивать командные игры, откроют исторические кружки.

Всех желающих научат готовить весенние блюда и десерты. Где и какие мероприятия будут проходить? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.