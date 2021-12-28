"Интервью": Нина Якунина – о фильмофонде "Москино"

Сколько картин насчитывает архив "Москино"? В каких условиях хранят шедевры отечественной фильмографии?

Как восстанавливают поврежденные кинопленки? Об этом в программе "Интервью" рассказала начальник отдела фильмофонда "Москино" Нина Якунина.