Театр Олега Табакова представил премьеру на Исторической сцене после ремонта

Театр Олега Табакова приглашает зрителей на премьеру спектакля "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина. Постановка станет первой после завершения капитального ремонта Исторической сцены театра.

Художественный руководитель театра Владимир Машков отметил особое значение пьесы в репертуаре театра. Спектакль рассказывает историю супружеской пары, чьи отношения оказываются под угрозой из-за накопившихся обид и непонимания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.