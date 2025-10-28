28 октября, 20:45Культура
Театр Олега Табакова представил премьеру на Исторической сцене после ремонта
Театр Олега Табакова приглашает зрителей на премьеру спектакля "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина. Постановка станет первой после завершения капитального ремонта Исторической сцены театра.
Художественный руководитель театра Владимир Машков отметил особое значение пьесы в репертуаре театра. Спектакль рассказывает историю супружеской пары, чьи отношения оказываются под угрозой из-за накопившихся обид и непонимания.
