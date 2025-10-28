Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 20:45

Культура

Театр Олега Табакова представил премьеру на Исторической сцене после ремонта

Театр Олега Табакова представил премьеру на Исторической сцене после ремонта

Москвичам рассказали о новой стратегии развития Театра на Покровке

В Сети появился новый трейлер мультфильма "Зверополис-2"

Неделя итальянского дизайна пройдет в "Новом Манеже"

Московский театр иллюзии подготовил яркие шоу и мастер-классы

Документальный фильм "Брат навсегда" выйдет в прокат 30 октября

Премьера киноромана "Хроники русской революции" состоится 27 октября

Собянин: на Красной площади откроется временная выставка под открытым небом

"Интервью": Оксана Сташенко – о погоне за славой

Артистка Оксана Сташенко рассказала о секретах актерского мастерства

Театр Олега Табакова приглашает зрителей на премьеру спектакля "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина. Постановка станет первой после завершения капитального ремонта Исторической сцены театра.

Художественный руководитель театра Владимир Машков отметил особое значение пьесы в репертуаре театра. Спектакль рассказывает историю супружеской пары, чьи отношения оказываются под угрозой из-за накопившихся обид и непонимания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатргородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика