"Культура за 100 секунд": выставка "Вокруг хлеба" проходит в центре "Зотов"

В центре "Зотов" проходит выставка "Вокруг хлеба". В этом здании в годы Великой Отечественной войны располагался хлебозавод. Посетители увидят предметы быта, посуду и оборудование, а также ингредиенты, которыми из-за дефицита муки горожане заменяли обычные продукты. Экспозиция будет работать до 26 июня, вход свободный.

В кинотеатре "Художественный" вечером 28 апреля покажут драму американского режиссера Джима Джармуша "Ночь на земле". В фильме рассказываются истории таксистов, которые произошли в одно и то же время в пяти мегаполисах мира.

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