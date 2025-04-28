Движения транспорта ограничили в Москве из-за подготовки к параду Победы

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Новости

28 апреля, 07:50

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка "Вокруг хлеба" проходит в центре "Зотов"

"Культура за 100 секунд": выставка "Вокруг хлеба" проходит в центре "Зотов"

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В центре "Зотов" проходит выставка "Вокруг хлеба". В этом здании в годы Великой Отечественной войны располагался хлебозавод. Посетители увидят предметы быта, посуду и оборудование, а также ингредиенты, которыми из-за дефицита муки горожане заменяли обычные продукты. Экспозиция будет работать до 26 июня, вход свободный.

В кинотеатре "Художественный" вечером 28 апреля покажут драму американского режиссера Джима Джармуша "Ночь на земле". В фильме рассказываются истории таксистов, которые произошли в одно и то же время в пяти мегаполисах мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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