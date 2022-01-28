Известный актер Джонни Депп продаст коллекцию своих работ через NFT. Артист указал, что многие годы он "ограничивал себя" и никому не показывал собственные картины. Однако теперь, по его мнению, самое подходящее время для преодоления своего страха.

Среди выставленных на продажу работ можно увидеть портреты Элизабет Тейлор, Тима Бертона, автопортреты, картины с наследницей Деппа и его покойным псом. Всего коллекция работ "Никогда не бойся правды" включает 11 111 картин. Они созданы на основе снимков друзей и знакомых актера.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.