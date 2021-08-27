Фестиваль "Цветочный джем" откроется в Москве 1 сентября

Русский лес и липовые аллеи появятся в Москве на фестивале "Цветочный джем". Он стартует 1 сентября.

Повсюду будет зелень – от тропиков до японских садов. На площадке рядом с ЦУМом поставят гигантские аквариумы с подводными растениями.

Гости смогут не только сделать эффектные селфи, но и попробовать необычные блюда, которые приготовят участники гастрономической ярмарки "Лето в городе". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.