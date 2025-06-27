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27 июня, 00:15

Культура

Летний кинотеатр "Москино" начал работу в парке "Музеон"

Летний кинотеатр "Москино" начал работу в парке "Музеон"

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Летний кинотеатр "Москино" начал работу в парке "Музеон". Площадка, рассчитанная на 190 мест, находится возле сухого фонтана. В течение летнего сезона там будут показывать авторские фильмы, новинки проката и мировую классику, а также киноленты на языке оригинала с русскими субтитрами.

Первые зрители на церемонии открытия посетили показ российского фильма "Питер FM" и музыкальный концерт. Приобрести билеты на будущие сеансы можно будет онлайн на сайте или через приложение "Москино". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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