Летний кинотеатр "Москино" начал работу в парке "Музеон". Площадка, рассчитанная на 190 мест, находится возле сухого фонтана. В течение летнего сезона там будут показывать авторские фильмы, новинки проката и мировую классику, а также киноленты на языке оригинала с русскими субтитрами.

Первые зрители на церемонии открытия посетили показ российского фильма "Питер FM" и музыкальный концерт. Приобрести билеты на будущие сеансы можно будет онлайн на сайте или через приложение "Москино". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.