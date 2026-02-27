Театр "Шалом" отметит годовщину новоселья на новой сцене на Новослободской

Театр "Шалом" отметит годовщину новоселья в новом здании на Новослободской. Раньше основная сцена находилась на Варшавском шоссе, но с ростом популярности театру стало не хватать пространства. Департамент культуры передал коллективу здание бывшего Центра имени Мейерхольда.

За год на новой площадке побывали почти 27 тысяч человек. Со старой сцены сюда переехали 8 лучших постановок, а также появилось 8 премьер. В апреле зрителей ждет спектакль "Лир" по мотивам трагедии Уильяма Шекспира, а осенью – "Магда", "Гетто" и "Праведники". Билеты доступны в сервисе "Мосбилет" без комиссии.

