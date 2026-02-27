Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 23:00

Культура

Театр "Шалом" отметит годовщину новоселья на новой сцене на Новослободской

Театр "Шалом" отметит годовщину новоселья на новой сцене на Новослободской

Ледовое шоу "12 месяцев" пройдет на площади Революции 27 февраля

Экспозиция "Искусство ХХ века" открылась в Новой Третьяковке

Театр "Современник" представил юбилейный сезон с новой постановкой

В московском метро выступил коллектив из Внутренней Монголии

Оперу "Турандот" начали активно обсуждать после того, как о ней высказался Путин

Мюзикл "Граф Орлов" покажут в Театре оперетты 26 февраля

"Сити": комедия "Человек, который смеется"

В Московском академическом театре сатиры представили спектакль "Невиновный"

"Сити": премьера спектакля "Невиновный" в Театре сатиры

Театр "Шалом" отметит годовщину новоселья в новом здании на Новослободской. Раньше основная сцена находилась на Варшавском шоссе, но с ростом популярности театру стало не хватать пространства. Департамент культуры передал коллективу здание бывшего Центра имени Мейерхольда.

За год на новой площадке побывали почти 27 тысяч человек. Со старой сцены сюда переехали 8 лучших постановок, а также появилось 8 премьер. В апреле зрителей ждет спектакль "Лир" по мотивам трагедии Уильяма Шекспира, а осенью – "Магда", "Гетто" и "Праведники". Билеты доступны в сервисе "Мосбилет" без комиссии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатргородвидеоАлена СубботаЕкатерина Ефимцева

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика